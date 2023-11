https://fr.sputniknews.africa/20231101/ils-ne-peuvent-rien-y-faire-pourquoi-la-guerre-de-gaza-menace-la-strategie-geopolitique-us-1063247757.html

"Ils ne peuvent rien y faire": pourquoi la guerre de Gaza menace la stratégie géopolitique US?

Les États-Unis ont été surpris par l’embrasement du conflit dans la bande de Gaza et tentent d’éteindre l’incendie, avant que toute leur politique au... 01.11.2023, Sputnik Afrique

Comme un chien dans un jeu de quilles. La flambée soudaine de violence autour de la bande de Gaza semble avoir pris de cours l’administration Biden, qui ne sait plus sur quel pied danser au Moyen-Orient, a affirmé à Sputnik Michael Maloof, ancien analyste au Bureau du secrétaire US de la Défense.Allié traditionnel d’Israël, Washington a évidemment apporté son soutien à Tel Aviv, repoussant notamment une récente résolution russe à l’Onu appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la région.Dans le même temps, la Maison-Blanche tente maladroitement de convaincre Netanyahou de s’abstenir de lancer une opération terrestre à grande échelle dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien semble pour l’instant mener la danse mais doit aussi faire face à la pression de ses ministres qui ont l’Iran dans le viseur, explique Michael Maloof.La crise de Gaza semble donc être arrivée comme un coup de tonnerre pour Washington, qui se focalisait plutôt sur l’Ukraine et Taïwan ces derniers mois. "La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd'hui qu'elle ne l'a été depuis deux décennies", avait même déclaré le conseiller américain à la Sécurité nationale, Jake Sullivan, le 29 septembre dernier, soit dix jours avant l’opération Déluge d'Al Aqsa lancée par le Hamas.Brouille avec les pays arabes et possible escaladeSon soutien à Israël place en outre les États-Unis dans le collimateur des pays arabes, abîmant durablement leurs relations diplomatiques. Un coup d’arrêt alors que Washington souhaitait en particulier endiguer la montée des tensions avec l’Iran.La situation pourrait même déboucher sur une véritable explosion dans la région. Les rebelles Houthis du Yémen ont ainsi annoncé qu’ils avaient envoyé des drones et des missiles balistiques vers Israël, pour certains interceptés par le destroyer américain USS Carney. Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a pour sa part mis en garde contre un nouveau "conflit de la Croix et du Croissant", ce 28 octobre.L’hypothèse d’une escalade du conflit autour d’Israël ne peut ainsi pas être écartée. Un scénario auquel Washington, qui alloue en urgence des fonds à Israël tout en mettant l’Ukraine en veilleuse, n’est pas préparé, affirme Michael Maloof.Début octobre, Vladimir Poutine avait déjà souligné que l’embrasement autour de Gaza était symbolique de l’échec de la politique américaine dans la région. Le Président russe avait réaffirmé son soutien à la création d’un véritable État palestinien.

