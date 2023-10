https://fr.sputniknews.africa/20231031/trois-grandes-entreprises-numeriques-lorgnent-le-marche-de-ce-pays-dafrique-1063236179.html

Trois grandes entreprises numériques lorgnent le marché de ce pays d’Afrique

Trois grandes entreprises numériques lorgnent le marché de ce pays d’Afrique

Ayant amélioré son secteur des technologies de l'information et de la communication, la Namibie a attiré l’attention de plusieurs géants du numérique, dont... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T21:27+0100

2023-10-31T21:27+0100

2023-10-31T21:27+0100

afrique subsaharienne

namibie

starlink (constellation de satellites)

amazon

internet

communication

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/17/1057068988_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_ee7c6a2baaa9c16fe9b65c6c453f8cf4.jpg

La Namibie est en passe de devenir la nouvelle coqueluche du déploiement d’Internet par satellite et des communications numériques. En effet, Starlink, Amazon et OneWeb ont montré leur intérêt pour l'expansion de leurs activités dans le pays, a annoncé Emma Theofelus, vice-ministre namibienne des Technologies de l'information et de la communication, citée par le journal The Namibian.Starlink en Namibie dès 2024?La Namibie aura accès au réseau par satellite Starlink à partir de 2024, a précisé The Namibian. Elle va rejoindre cinq autres pays africains -le Nigeria, le Rwanda, le Mozambique, le Kenya et le Malawi- dans lesquels Starlink, une filiale de SpaceX d’Elon Musk, opère déjà. Les récentes mises à jour de la carte de couverture de Starlink indiquent que tous les pays d'Afrique australe, à l'exception de l'Afrique du Sud, auront accès au service Internet en orbite terrestre basse (LEO) d'ici la fin de l’année 2024.Entretemps, le groupe Paratus a conclu un accord pour distribuer les services à haut débit de Starlink sur l'ensemble du continent. Starlink propose des services de connectivité primaire pour les entreprises, des services de remplacement 4G et VSAT, des services de sauvegarde, des services d'installation provisoire et des services d'urgence, précise le journal.L'Afrique au centre de l'attractionDe même, OneWeb, une société de communication mondiale, a signé un accord de cinq ans avec Q-Kon Africa pour distribuer des services de connectivité par satellite LEO à travers l'Afrique.Amazon, une entreprise technologique multinationale, est prête à étendre sa portée en se lançant dans cinq nouveaux pays, dont le Nigeria et l'Afrique du Sud, reflétant ainsi son engagement à fournir sa gamme de services à un public plus large.

afrique subsaharienne

namibie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, namibie, starlink (constellation de satellites), amazon, internet, communication