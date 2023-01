https://fr.sputniknews.africa/20230114/starlink-bientot-au-kenya-une-menace-pour-safaricom-1057592469.html

Starlink bientôt au Kenya: une menace pour Safaricom?

Starlink bientôt au Kenya: une menace pour Safaricom?

Le milliardaire et entrepreneur technologique américain d'origine sud-africaine, Elon Musk, a décidé de poser ses valises en Afrique de l'Est.

La société d'Internet par satellite Starlink a récemment fait part de son intention de s’établir au Kenya à partir du deuxième trimestre 2023, selon la carte disponible sur le site officiel de Starlink.Starlink d’Elon Musk, alimentée par son autre société SpaceX, fabricant de technologie spatiale, offre un haut débit internet pour le streaming, les appels vidéo et les jeux en ligne. La réservation coûtera environ 99 dollars, précise les médias kényans.Selon le site de Starlink, la société offre la possibilité d’essayer n'importe lequel de ses services pendant 30 jours et, en cas d’insatisfaction, le matériel peut être retourné pour un remboursement complet.L'entrée récente des télécoms canadiens Iristel et la prochaine arrivée de Starlink au Kenya, peuvent créer de la concurrence dans le secteur dominé depuis des années par la société de télécommunications Safaricom, précise l’agence d’information Businessinsider Africa.Une fois le projet approuvé, le Kenya sera l'un des premiers pays africains à bénéficier des services Internet par satellite. Le Nigeria et le Mozambique sont également concernés. Au Nigeria, Starlink facture 43 dollars par mois pour le service Internet et 600 dollars pour le matériel.Révolution technologiqueLe Kenya connaît actuellement une révolution technologique, avec une demande croissante d'infrastructures et de services technologiques. Le pays regorge de fournisseurs de services pour établir une présence sur le marché, poursuit Businessinsider Africa.Ses initiatives de numérisation des archives gouvernementales et de construction d'un pôle technologique, surnommé à juste titre la Silicon Valley africaine, attirent l’attention des entreprises technologiques du monde entier.Les satellites Starlink ont été lancés en mai 2019 et fonctionnent dans plus de 30 pays à travers le monde. Selon la société mondiale de services financiers, la banque d'investissement Morgans Stanley, Starlink et SpaceX sont évalués à 81 milliards de dollars.

