https://fr.sputniknews.africa/20231031/ce-milliardaire-africain-a-perdu-pres-dun-milliard-de-dollars-en-quelques-jours-1063230602.html

Ce milliardaire africain a perdu près d’un milliard de dollars en quelques jours

Ce milliardaire africain a perdu près d’un milliard de dollars en quelques jours

La fortune de Johann Rupert, l’homme le plus riche d’Afrique du Sud, a chuté de plusieurs centaines de millions de dollars en quelques jours, selon Bloomberg... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T16:45+0100

2023-10-31T16:45+0100

2023-10-31T16:45+0100

afrique subsaharienne

afrique du sud

fortune

milliardaires

perte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/03/1044369816_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_954a09067061d2d59967d3873fa29d6f.jpg

Le milliardaire Johann Rupert a vu sa fortune baisser de 700 millions de dollars en 18 jours. Elle est passée de 11,1 milliards de dollars à 10,3 milliards de dollars avant de remonter à 10,4 milliards de dollars, a rapporté la plateforme Bloomberg Billionaires Index. La cause de cette énorme perte est la diminution de la valeur marchande de ses actions de 10,18% (de 108,5 francs suisses -soit 120,12 dollars- le 12 octobre à 104,40 francs suisses -ou 115,6 dollars) dans Richemont, un conglomérat de luxe suisse renommé pour ses marques emblématiques telles que Cartier, Montblanc et Van Cleef&Arpels.Au cours de ces 18 derniers jours, les actions de Richemont ont baissé de 3,78% à la SIX Swiss Exchange, entraînant la capitalisation boursière de la société en dessous du seuil de 60 milliards de francs (60,40 milliards de dollars). Dans le même temps, la valeur marchande des parts de Johann Rupert dans Richemont est passée en dessous de 7 milliards de dollars. Selon Bloomberg, la participation de Rupert dans le conglomérat de luxe suisse a diminué de 630 millions de dollars, passant de 7,72 milliards de dollars le 12 octobre à 7,09 milliards de dollars.De plus, ses investissements dans Reinet Investments et Remgro ont également diminué, respectivement de 90 millions de dollars et 26 millions de dollars.Toujours au sommet dans son paysSelon Bloomberg Billionaires Index, malgré la chute de sa fortune, Johann Rupert conserve son statut d’homme le plus riche d’Afrique du Sud, dépassant son compatriote Nicky Oppenheimer.Classé au 178e rang des personnes plus fortunées du monde avec 10,4 milliards de dollars estimés, il demeure la deuxième personne la plus riche d’Afrique derrière le milliardaire nigérian Aliko Dangote (107e mondial avec 16 milliards de dollars).Son compatriote Oppenheimer, quant à lui, pointe à la 247e place mondiale avec 8,48 milliards de dollars.Le 19 octobre, Bloomberg annonçait également la perte de 16 milliards de dollars en une journée du propriétaire de Tesla et SpaceX, le milliardaire américain d'origine sud-africaine Elon Musk. Une baisse qui avait fait suite à la chute du cours des actions Tesla. Cela ne l'a toutefois pas changé sa position de leader du classement des personnes les plus riches du monde avec 210 milliards, selon Bloomberg Billionaires Index.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, fortune, milliardaires, perte