Elon Musk perd 16 milliards de dollars en une journée

Elon Musk perd 16 milliards de dollars en une journée

Propriétaire de Tesla et SpaceX, le milliardaire américain Elon Musk a perdu 16 milliards de dollars de sa fortune en une journée suite à la chute du cours des... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20

Elon Musk a essuyé des pertes considérables en une seule journée. Ainsi, le 19 octobre, la fortune du propriétaire de Tesla a diminué de 16,1 milliards de dollars pour rester autour des 210 milliards, selon Bloomberg Billionaires Index.En cause, les résultats financiers de Tesla, plus faibles que prévu, publiés le 18 octobre. D’après le bilan du troisième trimestre, le chiffre d’affaires du constructeur de véhicules électriques était de 23,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 9% en une année. Pourtant, les bénéfices bruts du groupe ont baissé de 22% par rapport à 2022.De plus, lors de l’appel trimestriel avec les investisseurs, Elon Musk a fait des commentaires pessimistes sur l’état de l’économie mondiale, en déclarant qu’il était plus difficile pour les consommateurs d’acheter des voitures.Suite à ces événements, le 19 octobre, les actions de Tesla ont chuté de 9,3% à 220 dollars.La position du leader gardéeCependant, malgré une fortune diminuée de 7%, Elon Musk préserve toujours sa première place dans le classement des personnes les plus riches du monde fait par Bloomberg.En deuxième position sur la liste se trouve toujours le Français Bernard Arnault, propriétaire du fabricant de produits de luxe LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton), avec 155 milliards de dollars. L’Américain Jeff Bezos, fondateur et ancien patron de la plateforme en ligne Amazon, est en troisième position (152 milliards de dollars).

