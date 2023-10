https://fr.sputniknews.africa/20231004/ce-milliardaire-dorigine-sud-africaine-designe-comme-le-plus-riche-des-etats-unis-selon-forbes-1062526956.html

Ce milliardaire d'origine sud-africaine désigné comme le plus riche des États-Unis, selon Forbes

Ce milliardaire d'origine sud-africaine désigné comme le plus riche des États-Unis, selon Forbes

Selon le nouveau classement de Forbes publié début octobre, désignant les 400 milliardaires américains les plus riches, le fondateur de Tesla et SpaceX est... 04.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-04T09:52+0200

2023-10-04T09:52+0200

2023-10-04T09:54+0200

international

états-unis

elon musk

forbes

classement

fortune

jeff bezos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/0a/1062014900_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_d051bc9994678638194a9480267f667b.jpg

Pour la deuxième année consécutive, le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk est à la tête du classement Forbes des plus grandes fortunes des États-Unis parmi 400 personnes.La fortune du fondateur de Tesla est estimée à 251 milliards de dollars, restant ainsi au même niveau que l’année précédente.Elon Musk est suivi du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, dont la richesse a augmenté en atteignant 161 milliards de dollars, contre 151 milliards de dollars en 2022.L’IA fait grimper les fortunesLa troisième place appartient à Larry Ellison, fondateur de la société technologique Oracle, avec ses 158 milliards de dollars, alors qu’il avait 101 milliards de dollars il y a un an. Selon Forbes, une telle hausse de sa fortune est devenue possible en grande partie grâce à la popularité de l’intelligence artificielle qui a fait grimper les actions de sa société.Quant à la quatrième position de la liste, elle est occupée par le dirigeant de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dont la fortune atteint 121 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 97 milliards de dollars de l'année précédente.Le top 5 des Américains les plus riches est clôturé par le co-fondateur de Google Larry Page. Sa richesse a augmenté jusqu’à 114 milliards de dollars, contre 93 milliards de dollars en 2022.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, elon musk, forbes, classement, fortune, jeff bezos