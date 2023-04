https://fr.sputniknews.africa/20230404/elon-musk-cede-sa-place-dhomme-le-plus-riche-de-la-planete-1058404561.html

Elon Musk cède sa place d’homme le plus riche de la planète

Le classement Forbes des milliardaires les plus riches du monde est bouleversé. Cette fois, Bernard Arnault a pris la tête de la liste. Il a ainsi détrôné le... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T17:15+0200

Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), est arrivé au premier rang du classement annuel des personnes les plus riches du monde selon Forbes.Le magazine indique que c’est la première fois qu’un Français est en tête de cette liste.La fortune de M.Arnault est estimée à 211 milliards de dollars, contre 158 milliards de dollars il y a un an. Il a ainsi remplacé Elon Musk, qui a perdu sa place et s’est installé à la deuxième position avec 180 milliards de dollars, alors qu’il avait 219 milliards de dollars en 2022.La cause de cette chuteSelon Forbes, la diminution de la richesse du PDG de SpaceX est liée à son achat de Twitter en octobre dernier qui a contribué à l'effondrement de la capitalisation de son entreprise Tesla.Quant à la troisième position de la liste, elle est occupée cette fois par Jeff Bezos, le patron d’Amazon. Sa fortune s'élève cette année à 114 milliards de dollars, contre 171 milliards de dollars il y un an.M.Bezos est suivi par le fondateur d’Oracle, Larry Ellison, dont la richesse est évaluée à 107 milliards de dollars. Le top 5 des personnes les plus riches du monde est clos par le dirigeant de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dont la fortune atteint 106 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 118 milliards de dollars de l'année précédente.D’après les estimations de Forbes, la fortune totale des milliardaires de la planète s'élève à 12.200 milliards de dollars, soit 0,5 milliard de moins qu'il y a un an. Leur nombre dans le monde est également tombé à 2.640 personnes, contre 2.668 en 2022.

