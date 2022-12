https://fr.sputniknews.africa/20221231/elon-musk-a-perdu-plus-de-la-moitie-de-sa-fortune-selon-bloomberg---1057467983.html

Elon Musk a perdu plus de la moitié de sa fortune, selon Bloomberg

Elon Musk a perdu plus de la moitié de sa fortune, selon Bloomberg

Selon Bloomberg, le PDG de Tesla a vu sa fortune chuter ces dernières semaines. En cause: la baisse des actions du constructeur de voitures électriques. Elon... 31.12.2022, Sputnik Afrique

L'entrepreneur et milliardaire américain Elon Musk est devenu le premier homme de l'histoire à perdre 200 milliards de dollars en quelques semaines, rapporte le 31 décembre Bloomberg.La cause d’une telle "perte"Il a ainsi vu sa fortune dégringoler à 137 milliards de dollars après la chute des actions de Tesla, dont une baisse de 11% le 27 décembre, selon l’indice Bloomberg des milliardaires.La "folie du marché"Récemment, Elon Musk avait appelé ses employés à ne pas s'inquiéter de la chute du cours de l'action de Tesla et, d'une manière générale, à ne pas s'énerver face à la "folie du marché". C’est ce que rapporte CNBC, citant une lettre adressée aux travailleurs après que le cours de l'action de la société ait chuté de plus de 10% le 27 décembre.

