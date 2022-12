https://fr.sputniknews.africa/20221207/elon-musk-perd-brievement-sa-place-de-personne-la-plus-riche-du-monde-1057208781.html

Elon Musk perd brièvement sa place de personne la plus riche du monde

Elon Musk perd brièvement sa place de personne la plus riche du monde

Le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk a quitté le sommet du classement mondial des plus grandes fortunes pour céder sa place à un milliardaire... 07.12.2022, Sputnik Afrique

Le milliardaire d'origine sud-africaine Elon Musk a quitté le sommet du classement mondial des plus grandes fortunes pour céder sa place à un milliardaire français, selon Forbes. D’ailleurs, il n’a pas été détrôné pour longtemps.Elon Musk, fondateur de Tesla et nouvellement propriétaire de Twitter, a perdu brièvement la première place des personnes les plus riches de la planète. Il a ainsi laissé pendant quelques minutes le fauteuil à Bernard Arnault, homme d’affaires français et propriétaire du fabricant de produits de luxe LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy), et de sa famille, selon Forbes.Mais ce changement a été de courte durée. Le cofondateur et PDG de la société d’astronautique SpaceX, qui est aussi directeur général de Tesla Motors, est revenu au premier rang avec une fortune d’environ 186 milliards de dollars.Bernard Arnault le suit de près avec à peu près 185 milliards de dollars.Elon Musk est devenu, à 49 ans, l'homme le plus riche du monde, en janvier 2021, selon Bloomberg, avec une fortune estimée à plus de 188,5 milliards de dollars. En octobre 2022, il devient le propriétaire de Twitter, un achat à 44 milliards de dollars.

