https://fr.sputniknews.africa/20230725/cet-entrepreneur-redevient-la-personne-la-plus-fortunee-au-monde-1060773670.html

Cet entrepreneur redevient la personne la plus fortunée au monde

Cet entrepreneur redevient la personne la plus fortunée au monde

Selon le nouveau classement de Forbes publié en juillet, Elon Musk remonte à la première place parmi les hommes le plus fortunés de la planète. L’homme le plus... 25.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-25T22:59+0200

2023-07-25T22:59+0200

2023-07-25T22:59+0200

international

forbes

classement

elon musk

bernard arnault

jeff bezos

tesla

fortunes

bill gates

oracle corp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104388/77/1043887772_0:82:1920:1162_1920x0_80_0_0_b25d83e347c77a937bd94323e360a7a5.jpg

Deuxième au mois de juin, le milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk reprend sa place de l’homme le plus riche au monde selon le classement de Forbes, estimant sa fortune à 242,4 milliards de dollars.Le patron de Space X et Tesla est succédé par le propriétaire du groupe de luxe français LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Bernard Arnault avec un patrimoine de 235,7 milliards.La troisième place appartient au fondateur d’Amazon Jeff Bezos riche de 151,5 milliards de dollars.Le top-5 de Forbes se ferme par Larry Ellison, créateur de la société technologique Oracle, avec ses 148,5 milliards de dollars, et le patron de Microsoft Bill Gates dont la fortune est estimée à 120,7 milliards.L’homme d’affaires sud-africain Johann Rupert est le plus riche sur le continent africain. Lui et sa famille ont été classés au 149e rang mondial, avec une valeur nette estimée à 11,6 milliards de dollars.Différentes versions du classementSelon la version de Forbes de juin, c’est le milliardaire français Bernard Arnault qui possédait la couronne de l’homme le plus riche avec 215 milliards de dollars. La fortune d’Elon Musk était estimée par Forbes à 200 milliards tandis que le classement de juin de Bloomberg Billionaires Index avait attribué la palme au propriétaire de Tesla.Selon la liste de Bloomberg, par rapport au 1er juin, la richesse d’Elon Musk se voit augmenter aujourd’hui de plus de 50 milliards pour atteindre donc plus de 242 milliards de dollars.L’entrepreneur américain avait pu arriver en tête de ce classement grâce aux actions de Tesla en rebond en Bourse de près de 66% depuis le début de l’année. De plus, sa société automobile a vu son Model Y devenir le véhicule le plus vendu au monde au premier trimestre 2023, la première pour une voiture 100% électrique.

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, forbes, classement, elon musk, bernard arnault, jeff bezos, tesla, fortunes, bill gates, oracle corp, tesla inc., finances, afrique, afrique du sud