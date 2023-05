https://fr.sputniknews.africa/20230529/cette-voiture-a-ete-la-plus-vendue-au-monde-au-premier-trimestre-2023-1059569329.html

Cette voiture a été la plus vendue au monde au premier trimestre 2023

Cette voiture a été la plus vendue au monde au premier trimestre 2023

Pour la première fois, une voiture purement électrique est en tête du classement mondial des ventes pour le premier trimestre de cette année. Il s’agit de la... 29.05.2023, Sputnik Afrique

La voiture Tesla Model Y a été le véhicule le plus vendu au monde au premier trimestre de l’année en cours, selon les données compilées par le cabinet JATO Dynamics pour le média Motor1 qui concernent 53 marchés nationaux à travers le globe.Ainsi, en janvier-mars, 267.200 Model Y ont été vendus dans le monde, contre 256.400 Toyota Corolla et 214.700 Hilux. Cela représente une augmentation des ventes de ce modèle de Tesla d'environ 69% par rapport à la même période de l'année dernière.C'est la première fois dans l'histoire que la voiture la plus vendue est une automobile électrique, a noté Motor1.D’après le média, la demande pour le Model Y est stimulée par les récentes baisses de prix et l’expansion mondiale de Tesla.Dans le top 3 en 2022En 2022, cette voiture figurait déjà parmi les voitures les plus vendues au monde, se classant troisième, derrière la Toyota RAV4 et la Toyota Corolla.Selon les données de 152 marchés citées par Motor1, Tesla avait vendu 747.500 Model Y l’année dernière, soit une augmentation de 91% par rapport à 2021.La Model Y a enregistré de bons résultats en Chine, son principal marché, aux États-Unis, où elle a progressé de 68%, et en Europe, où elle est devenue le véhicule le plus vendu, comme l’indiquent les chiffres de JATO Dynamics.

