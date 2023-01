https://fr.sputniknews.africa/20230113/tesla-baisse-drastiquement-les-prix-pour-doper-la-demande-1057582791.html

Tesla baisse drastiquement les prix pour doper la demande

Tesla baisse drastiquement les prix pour doper la demande

Tesla, qui fait face à une concurrence de plus en plus accrue sur le marché mondial, a réduit les prix de certaines de ses voitures en Europe et aux... 13.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-13T16:55+0100

2023-01-13T16:55+0100

2023-01-13T17:06+0100

tesla

voiture électrique

états-unis

économie

automobile

industrie automobile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104296/43/1042964378_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e9a669be493cf3473de3326e25e63d39.jpg

Le géant américain de l'automobile électrique, Tesla, a baissé drastiquement les prix de deux de ses modèles les plus populaires aux États-Unis et en Europe en vue de doper la demande. Cette décision intervient alors que Tesla fait face à une concurrence de plus en plus accrue sur le marché mondial des véhicules électriques. Ventes inférieures aux attentesLes baisses de prix interviennent une semaine après que Tesla a réduit les prix en Chine d'environ 13% après la chute des livraisons de ses voitures fabriquées à Shanghai en décembre. Le constructeur a annoncé un total de ventes mondiales pour 2022 inférieur aux attentes des analystes. Après la publication des dernières baisses de prix, l'action Tesla a reculé d'environ 5% en début de séance vendredi. Le cours de l'action a chuté d'environ 70% depuis novembre 2021. Le constructeur automobile présente désormais une compacte haut de gamme Model 3 Performance vendue aux États-Unis pour un peu moins de 54.000 dollars, contre 63.000 dollars, soit une baisse de 14%. La version la plus abordable du modèle 3 se vend désormais un peu moins de 44.000 dollars, soit une réduction d'environ 4.000 dollars. Pour quelques modèles moins chers, les réductions mises en place permettent de bénéficier de crédits d'impôt fédéraux de 7.500 dollars qui ont été mis à disposition à partir du 1er janvier en vertu de la Loi sur la réduction de l'inflation. Le crédit est disponible sur les voitures électriques dont le prix est inférieur à 55.000 dollars. Tesla a vendu 1,3 million de voitures en 2022, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente, mais en deçà de l'objectif de croissance annuelle de 50% que le constructeur automobile s'était fixé. Ces derniers mois, la hausse des taux d'emprunt a rendu ses voitures électriques plus chères pour les emprunteurs.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

tesla, voiture électrique, états-unis, économie, automobile, industrie automobile