Les ventes de véhicules électriques en nette hausse aux USA en 2022, Tesla en tête

Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont bondi des deux tiers en 2022 à un moment où le marché automobile s'est contracté de 8%. 06.01.2023, Sputnik Afrique

Les constructeurs automobiles ont vendu 807.180 véhicules entièrement électriques aux États-Unis en 2022, soit 5,8% de tous les véhicules vendus, contre 3,2% un an plus tôt, selon les chiffres publiés cette semaine par la société d'études de marché Motor Intelligence. Les ventes totales d'automobiles aux États-Unis ont chuté de 8% en 2022 par rapport à l'année précédente. D'après les chiffres rapportés par le Wall Street Journal, Tesla domine toujours le marché américain des véhicules électriques, représentant 65% des ventes totales l'année dernière. Ce chiffre est toutefois en baisse par rapport aux taux de 72% réalisé en 2021, alors que les constructeurs automobiles traditionnels déploient davantage de modèles. Tesla rapporte les chiffres mondiaux de livraison de véhicules mais ne détaille pas les résultats régionaux, précise le grand tirage. Ford Motor arrive en deuxième place des ventes de véhicules électriques, représentant 7,6% du marché américain des véhicules entièrement électriques, suivi de Hyundai Motor et sa filiale Kia Corp. avec 7,1%.

