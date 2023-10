https://fr.sputniknews.africa/20231003/ces-milliardaires-africains-ont-perdu-un-pactole-ces-derniers-mois-1062523465.html

Ces milliardaires africains ont perdu un pactole ces derniers mois

Ces milliardaires africains ont perdu un pactole ces derniers mois

Les récentes fluctuations des prix mondiaux des matières premières ont eu un impact sur les fortunes des plus riches hommes du continent africain, dont le... 03.10.2023, Sputnik Afrique

Le lien étroit avec les ressources naturelles reste parmi les facteurs clés qui influencent les fortunes en Afrique. Ainsi, les récentes dynamiques sur le marché des matières premières ont sérieusement affecté certains des milliardaires les plus en vue du continent.Parmi ceux qui ont été les plus touchés ces derniers mois figure en première place le cimentier nigérian Aliko Dangote avec une perte de 681 millions de dollars.Viennent ensuite Nicky Oppenheimer d'Afrique du Sud ayant perdu 150 millions de dollars, Naguib Sawiris d'Égypte avec une diminution de 99,4 millions de dollars, et son frère Nassef Sawiris avec une perte de 8,41 millions de dollars, selon les évaluations de Bloomberg.Parmi les Africains répertoriés sur l'indice Bloomberg des milliardaires, seul le Sud-Africain Johann Rupert et sa famille ont affiché une hausse de leurs revenus, ajoutant 256 millions de dollars à leur fortune de 11,3 milliards de dollars.

