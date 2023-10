https://fr.sputniknews.africa/20231030/plus-de-11-millions-de-personnes-ont-visite-ce-pays-du-maghreb-en-2023-1063205265.html

Plus de 11 millions de personnes ont visité ce pays du Maghreb en 2023

Cette année, le flux de touristes est en hausse au Maroc, malgré le récent séisme meurtrier. Selon la Direction des études et des prévisions financières, le... 30.10.2023, Sputnik Afrique

Plus de 11,1 millions de touristes se sont rendus au Maroc au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, contre 7,7 millions pendant la même période en 2022, a annoncé la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de conjoncture du mois d'octobre. Malgré le séisme qui a fait 3.000 morts au Maroc en septembre, le Royaume a accueilli plus de 960.000 visiteurs pendant ce mois. Ce chiffre représente une hausse de 7% par rapport à 2022 et de 9% par rapport à septembre 2019, la dernière année pré-Covid.Un secteur rentableLes recettes touristiques s'élevaient à 71,4 milliards de dirhams (environ 6,9 milliards de dollars) à la fin août, ce qui représente une augmentation de 32,5% par rapport à la même période de 2022 (environ 50 milliards de dirhams).Par rapport à août 2019, période avant la crise liée au Covid, il y a eu une plus-value de 35,4%.Le Maroc, une destination priséeLa plateforme The Travel, dédiée à la fourniture de conseils et d’orientations touristiques, avait établi, début octobre, une liste des dix plus belles villes qui invitent les voyageurs à reconsidérer leur budget pour se permettre cette expérience. La ville marocaine de Tanger y occupe la 2e place. Ne tarissant pas d'éloges, The Travel trouve que la cité marocaine offre des solutions d’hébergement accessibles, une cuisine locale saine et des moyens de transport pratiques, notant qu’il s’agit d’une ville vaste, permettant aux touristes de découvrir une atmosphère authentique et paisible.

