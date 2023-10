https://fr.sputniknews.africa/20231030/essais-nucleaires-choigou-revient-sur-les-raisons-du-retrait-russe-du-tice-1063184058.html

Essais nucléaires: Choïgou revient sur les raisons du retrait russe du TICE

Le retrait de la Russie du traité TICE interdisant les essais nucléaires est basé sur la volonté de donner une réponse symétrique aux États-Unis, a fait savoir... 30.10.2023, Sputnik Afrique

Alors que la Russie révoque la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), le ministre russe de la Défense a expliqué pourquoi Moscou a été amené à prendre cette décision.Dans cette optique, les allégations occidentales concernant la hausse de la menace du recours aux armes nucléaires sont sans fondement, a-t-il soutenu."Ces accusations sont totalement infondées. La doctrine nucléaire russe n'a pas changé et prévoit toujours le recours aux armes nucléaires dans deux cas: en réponse à une frappe nucléaire ennemie ou en cas de menace pour l'existence de la Russie, même si des armes conventionnelles sont utilisées contre elle", a avancé le ministre.TICEDébut octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie pourrait refuser de participer au TICE. Le refus de ratification américain a été à l’origine de cette décision. La semaine dernière, le parlement russe a approuvé la révocation de Moscou de l’accord.Le traité a été adopté par l’Assemblée générale de l’Onu en septembre 1996. La Russie l'a ratifié en 2000. La loi qui vient d'être approuvée par le parlement annule cette décision."Le non-respect par les États-Unis, la Chine, l'Égypte, Israël, l'Iran, l'Inde, la Corée du Nord et le Pakistan des procédures intra-étatiques nécessaires pour que le traité entre en vigueur montre leur indisponibilité à assumer la totalité des engagements qui en découlent, et pousse la Russie à adopter des mesures de rétorsion visant à stabiliser l'équilibre des engagements dans le cadre du traité en question", avait noté le 25 octobre la chambre haute du parlement russe.Le retrait de la ratification du TICE ne signifie pas une intention de procéder à des essais nucléaires, avait expliqué Moscou.

