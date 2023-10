"Mesures compensatoires": Moscou ne fait que répondre à la dérive nucléaire américaine dans l’UE

https://fr.sputniknews.africa/20231026/mesures-compensatoires-moscou-ne-fait-que-repondre-a-la-derive-nucleaire-americaine-dans-lue-1063098105.html

Le déploiement d'armes américaines en Europe force la Russie à réagir, a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Action et réaction. Alors que les États-Unis ne cessent d’avancer leurs pions nucléaires en Europe, la Russie se voit forcée de répondre pour assurer sa sécurité, comme l’a expliqué le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.La politique occidentale en Europe sape la confiance et le système de contrôle des armements, a souligné le responsable. Le retrait des États-Unis d'un certain nombre de traités de sécurité est en particulier un très mauvais signal. Les "missions nucléaires conjointes", via lesquelles des membres européens de l’Otan accueillent des armes nucléaires américaines, nécessitent une réponse.Menace nucléaire américaineLes États-Unis disposent actuellement d’une centaine d’ogives nucléaires déployées en Europe, dans des bases en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas ou en Turquie, selon le Centre pour la maîtrise des armements et la non-prolifération.Washington n’a par ailleurs toujours pas ratifié le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), après pourtant l’avoir signé en 1996. La Russie avait fait l’effort de le faire, ainsi que de le signer dans les années 2000. Mais devant la menace américaine, Moscou a décidé de révoquer cette ratification. Le Sénat russe a voté en ce sens, ce 25 octobre.Vladimir Poutine a en outre supervisé des entraînements des forces russes de dissuasion nucléaire récemment. Ainsi, un exercice comprenant le tir d’un missile balistique intercontinental Iars a été effectué depuis le cosmodrome de Plessetsk.

