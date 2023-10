https://fr.sputniknews.africa/20231025/le-senat-russe-approuve-la-loi-sur-la-revocation-de-la-ratification-du-traite-tice-1063064694.html

Le Sénat russe approuve la révocation de la ratification du traité interdisant les essais nucléaires

Le Sénat russe approuve la révocation de la ratification du traité interdisant les essais nucléaires

La chambre haute du parlement russe a approuvé la loi révoquant la ratification du traité sur l’interdiction des essais nucléaires. Pour les législateurs, cela... 25.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-25T09:49+0200

2023-10-25T09:49+0200

2023-10-25T12:09+0200

russie

traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ticen)

conseil de la fédération

loi

armes nucléaires

nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/16/1055306570_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_93db1e5023983e1cbdada6e37e55ebe2.jpg

Le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) a approuvé ce mercredi la loi révoquant la ratification du traité TICE sur l’interdiction des essais nucléaires.Le TICE a été adopté par l’Assemblée générale de l’Onu en septembre 1996. La Russie l'a ratifié en 2000. La loi qui vient d'être approuvée annule cette décision.Selon les documents d'accompagnement de la loi, elle a été rédigée pour rétablir la parité des engagements en matière de contrôle des armes nucléaires.La loi permettra à la Russie de révoquer la ratification "tout en restant un participant au traité avec tous les droits et engagements qui en découlent", estiment les sénateurs.La "position destructrice de certains États"Les législateurs sont convaincus que dans le contexte international actuel, il est peu probable que l'objectif d'éviter la prolifération des armes nucléaires soit atteint. Et compte tenu de la position destructrice de certains États, dont les États-Unis, l'annulation de la ratification est une réponse symétrique qui rétablit la parité des engagements, selon eux.À l'époque de sa signature, selon les Nations unies, 44 pays possédaient un potentiel et une technologie atomiques. Le traité n'est jamais entré en vigueur car huit États sur les 44 possédant des armes ou un potentiel nucléaires ne l'ont pas ratifié.Moscou assure que le retrait de la ratification du TICE ne signifie pas son intention de procéder à des essais nucléaires.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, traité d'interdiction complète des essais nucléaires (ticen), conseil de la fédération, loi, armes nucléaires, nucléaire