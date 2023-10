https://fr.sputniknews.africa/20231020/les-usa-entament-une-course-nucleaire-contre-la-russie-selon-un-analyste-militaire-1062946139.html

Les USA entament une "course nucléaire" contre la Russie, selon un analyste militaire

Les expériences menées sur un polygone nucléaire aux États-Unis font preuve du début d’une course nucléaire entre Washington et Moscou, a indiqué à Spuntik un... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Les récents essais souterrains américains provoquent "une course nucléaire" entre les États-Unis et la Russie, laquelle risque de déboucher sur une guerre conduisant à la destruction garantie des deux pays, a estimé auprès de Sputnik un docteur russe en sciences militaires.Il s’agit notamment des explosions chimiques menées au polygone nucléaire dans le Nevada le même jour où Moscou a révoqué la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Selon le département américain de l’Énergie, ces essais visent à "améliorer la capacité des États-Unis à détecter les explosions nucléaires à faible puissance dans le monde".En revanche, les essais nucléaires réussis russes et américains peuvent en fin de compte avoir un effet dissuasif, car ils deviendraient une preuve évidente de la réelle perspective d’un tel anéantissement mutuel des deux puissances mondiales, poursuit l’analyste. Selon lui, les militaires américains doivent transmettre ce message à leur département politique.Les tensions mondiales en essorSelon Konstantin Sivkov, la question nucléaire est devenue de nouveau pertinente en raison de la montée de l’instabilité à travers le monde, ainsi que de la menace d’une utilisation réelle des armes nucléaires, y compris dans la zone de conflit au Moyen-Orient:Lorsque la situation mondiale se stabilisera, la Russie pourrait toutefois revenir au TICE, à condition que les États-Unis le ratifient, a souligné M.Sivkov.Le TICE a été ouvert à la signature en 1996. Pour qu'il entre en vigueur, il faut que les 44 États repris dans l'annexe 2 du traité ratifient le texte. Cependant, tous les pays signataires ne l'ont pas encore signé, comme les États-Unis et la Chine. La Russie l'a ratifié en 2000.

