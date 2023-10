https://fr.sputniknews.africa/20231016/la-russie-donne-des-conditions-pour-le-lancement-dun-essai-nucleaire-1062828505.html

La Russie donne des conditions pour le lancement d'un essai nucléaire

La Russie procèdera à un essai nucléaire uniquement si les États-Unis font les premiers un tel pas, a déclaré ce lundi la diplomatie russe. 16.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie ne procédera pas la première à des essais nucléaires et s'y décidera seulement si les États-Unis franchissent ce pas, a déclaré à la presse ce lundi le directeur du département pour la non-prolifération du ministère russe des Affaires étrangères, Vladimir Ermakov.Il a ainsi commenté une éventuelle révocation par Moscou de la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).Selon M. Ermakov, la Russie est prête à adopter des mesures symétriques en cas de déploiement par Washington de missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée en Europe. Compenser le déséquilibreEt d'ajouter que le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, ainsi que l'éventuelle révocation du TICE compensent le déséquilibre existant dans le domaine stratégique apporté par les États-Unis.Le TICE a été ouvert à la signature en 1996. Pour qu'il entre en vigueur, il faut que les 44 États repris dans l'annexe 2 du traité ratifient le texte. Cependant, tous les pays signataires ne l'ont pas encore signé, comme les États-Unis et la Chine. La Russie l'a ratifié en 2000.

