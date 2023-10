https://fr.sputniknews.africa/20231030/e-pays-africain-songe-a-supprimer-les-visas-pour-les-chinois-et-les-indiens-1063193174.html

Сe pays africain songe à supprimer les visas pour les Chinois et les Indiens

Сe pays africain songe à supprimer les visas pour les Chinois et les Indiens

Les règles en matière de visas doivent être assouplies pour les ressortissants chinois et indiens, considère la ministre sud-africaine du Tourisme. Cela... 30.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-30T12:11+0100

2023-10-30T12:11+0100

2023-10-30T12:11+0100

afrique subsaharienne

afrique du sud

tourisme

inde

chine

demande de visa

visas

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1d/1059571762_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_3f83bb004081eb2f836c43ff050a94fa.jpg

L’Afrique du Sud devrait assouplir ou supprimer les exigences de visas pour les Chinois et Indiens, a estimé Patricia de Lille, ministre sud-africaine du Tourisme.Selon elle, "les visas sont un problème" entravant l’intention du pays de développer le secteur touristique, a précisé la ministre dans une interview à Bloomberg. Celui-ci est indispensable pour booster l’économie et réduire un taux de chômage de 33%. Patricia de Lille envisage ainsi de proposer prochainement au ministre de l’Intérieur d'exempter de visas les visiteurs venant des pays mentionnés pour des séjours de durée limitée, a-t-elle confié.Des millions de visiteurs attendusLa ministre a pour l’objectif d’attirer 15 millions de touristes d’ici 2030. Dans un premier temps, son projet était d’en faire venir 21 millions.Pour le moment, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne représentent le plus grand nombre de touristes non africains en Afrique du Sud, mais les arrivées en provenance de Chine et d'Inde sont en forte hausse et pourraient encore augmenter si les règles en matière de visas étaient assouplies, a déclaré la ministre.

afrique subsaharienne

afrique du sud

inde

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, tourisme, inde, chine, demande de visa, visas, économie