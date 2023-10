https://fr.sputniknews.africa/20231030/ce-pays-maghrebin-voit-le-prix-de-son-gaz-exporte-vers-lue-tripler-en-2-ans-1063188857.html

Ce pays maghrébin voit le prix de son gaz exporté vers l’UE tripler en 2 ans

Les prix du gaz algérien à destination de l’Espagne ont connu une hausse spectaculaire au cours des deux dernières années. Ainsi, Madrid paie 800 euros la... 30.10.2023, Sputnik Afrique

Cette année, l’Espagne paie pour le gaz algérien livré par le gazoduc maritime Medgazun un prix trois fois plus élevé qu’en 2021, relate la chaîne espagnole Canal Sur Televisión. Cela a entraîné une augmentation de la facture pour Madrid: plus de 3 milliards d’euros en 2022 contre pour 1.174 millions en 2021.Concernant le gaz naturel liquéfié (GNL) arrivant par bateau au port d’Almería, si en 2022, une tonne coûtait 380 euros, en 2023 le tarif est de 800 euros. Ainsi, avec les chiffres du mois d’août, l’Espagne a déjà déboursé 378 millions d’euros cette année pour 475.000 tonnes de GNL, ce qui représente 90 millions d’euros de plus que pour toute l’année 2022.Hausse multifactorielleUne telle flambée peut être expliquée par plusieurs facteurs, notamment la fermeture par l’Algérie du gazoduc Maghreb-Europe, qui la reliait auparavant à l’Espagne via le Maroc, et les conséquences du conflit en Ukraine, suggère le média espagnol.L’absence d’un mécanisme clair de régulation des tarifs joue également un rôle.Fournisseur cléL’Algérie occupe la première place chez les producteurs africains de gaz naturel, selon un rapport de l’Institut de l’énergie 2023 qui analyse les données de 2022.En avril dernier, le pays a pris la première place concernant les livraisons de gaz à l’Espagne, dépassant la Russie et les États-Unis. Cette position a été maintenue en mai et en juillet, selon l’opérateur espagnol de gestion des infrastructures énergétiques, Enagás.De janvier à juillet 2023, le pays a ainsi a fourni plus de 59.100 GWh à l’Espagne, répondant à 25% de la demande totale pour cette période.

