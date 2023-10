https://fr.sputniknews.africa/20231028/quatre-missiles-atacms-un-char-leopard-et-plus-de-600-soldats-les-pertes-de-kiev-en-24h-1063144811.html

Quatre missiles ATACMS, un char Leopard et plus de 600 soldats: les pertes de Kiev en 24h

Quatre missiles ATACMS, un char Leopard et plus de 600 soldats: les pertes de Kiev en 24h

En ces dernières 24 heures, les militaires russes ont neutralisé plus de 600 soldats ennemis et déjoué une douzaine d’attaques, selon un nouveau bilan... 28.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-28T18:15+0200

2023-10-28T18:15+0200

2023-10-28T18:15+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

mgm-140 atacms

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/05/1059722650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c349c1bdbb7dfbaa64c3969a1360410.jpg

Les forces russes ont intercepté quatre missiles balistiques sol-sol tactiques ATACMS et ont anéanti un char allemand Leopard, a rapporté le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien du 28 octobre.En outre, la défense antiaérienne russe a abattu au cours de ces dernières 24 heures un avion d’attaque Su-25 et un chasseur MiG-29 de l’ennemi.Un centre de commandement et de contrôle de l'armée de l'air ukrainienne a aussi été frappé à l'aérodrome de Kanatovo, dans la région de Kirovograd.Les militaires russes ont réussi à repousser au moins 12 attaques dans plusieurs axes de l’opération spéciale.Lors des combats et des attaques russes, près de 620 soldats de Kiev ont été neutralisés en ces 24 dernières heures.Les plus grandes pertes ont eu lieu sur l’axe de Donetsk, avec environ 160 personnes tuées. Les forces de Kiev en ont perdu jusqu’à 120 supplémentaires dans la zone du sud de Donetsk et près de 80 dans celle de Zaporojié.Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à une cinquantaine de soldats. Enfin, environ une centaine d’hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 110 sur celui de Kherson.Armes mises hors serviceParmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent deux obusiers légers américains M119. De plus, on compte comme détruits un obusier Guiatsint, un Msta-B et un char. L’armée russe a aussi réduit en cendres un système de lance-roquettes multiple HIMARS.Les forces armées russes ont également intercepté deux bombes guidées JDAM, quatre missiles antiradars HARM, trois missiles air-sol tactiques HARM, tout comme huit roquettes de HIMARS, et 36 drones.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 117 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 517 avions, 253 hélicoptères et 8.348 drones. Elle a détruit 441 systèmes de défense sol-air, 12.980 chars et autres blindés, 1.170 lance-roquettes multiples, 6.897 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 14.720 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, bilan, ministère russe de la défense, mgm-140 atacms, m142 himars