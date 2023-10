https://fr.sputniknews.africa/20231027/voici-combien-davions-et-de-drones-ukrainiens-la-russie-a-detruit-en-une-semaine-1063121378.html

Voici combien d'avions et de drones ukrainiens la Russie a détruit en une semaine

Dans son bilan quotidien hebdomadaire, la Défense russe a fait état de l'interception de nombreux obus de HIMARS et d'Ouragan, de plusieurs missiles ATACMS et... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Durant la période allant du 21 au 27 octobre, les forces armées russes ont porté 19 frappes groupées avec des armes de haute précision et des drones sur des arsenaux, des entrepôts de vedettes sans pilote, des aérodromes et des dépôts de carburant, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense dans son bilan hebdomadaire. En outre, elles ont frappé des centres de déploiement de militaires ukrainiens et de mercenaires étrangers.La défense antiaérienne russe a abattu, au cours de cette semaine, 208 drones ukrainiens. Ont été en outre interceptés 19 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et quatre d'Ouragan, deux missiles balistiques sol-sol tactiques ATACMS, deux missiles antinavires Neptune, six missiles air-sol tactiques HARM, 8 bombes guidées JDAM et un missile sol-air S-200 modifié pour frapper des cibles terrestres.54 militaires ukrainiens se sont rendus aux Russes en une semaineDepuis le 1er octobre, 31 avions et trois hélicoptères ukrainiens ont été abattus par l'aviation russe, selon la Défense. Comprenant 20 avions de chasse MiG-29, huit avions d'attaque au sol Su-25, un avion d'attaque Su-24, deux avions d'entraînement militaire L-39 et trois hélicoptères Mi-8.Pertes de Kiev sur les différents axes:

