L'armée russe a abattu pour la première fois des missiles ukrainiens ATACMS

Au cours des dernières 24 heures, les systèmes de défense antiaérienne ont abattu deux missiles ukrainiens ATACMS, rapporte le ministère russe de la Défense. 25.10.2023, Sputnik Afrique

Pour la première fois, l'armée russe a abattu un missile ATACMS que l'Ukraine avait récemment reçu.Deux avions ukrainiens MiG-29, ainsi qu'un avion d'attaque Su-25 et un avion d'entraînement au combat L-39 ont été abattus par des systèmes de défense antiaérienne dans la région de Krasnoarmeïsk (RPD)."Erreur" de WashingtonLes livraisons de ces missiles opérationnels et tactiques ATACMS M39 d'une portée réduite de 165 kilomètres ont été annoncées par le Président ukrainien Zelensky.Le Président russe a qualifié la livraison de ces missiles d’"erreur des États-Unis" qui ne pourrait pas changer radicalement la situation sur la ligne de front."La Russie est capable de repousser les attaques de l’ATACMS", a-t-il signalé lors d’une conférence de presse à Pékin suite à sa participation au forum Ceinture et Route.

