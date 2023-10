https://fr.sputniknews.africa/20231028/larmee-de-ce-pays-africain-mene-une-grande-campagne-de-recrutement-1063143008.html

L’armée de ce pays africain mène une grande campagne de recrutement

Au Mali, l’enrôlement de volontaires prêts à défendre le pays contre la reprise des attaques terroristes est en cours. Cela fait suite au retrait de la Minusma... 28.10.2023, Sputnik Afrique

Les Forces de Défense et de sécurité du Mali ont prolongé leur campagne de recrutement lancée en octobre "en raison de l’engouement affiché par les jeunes gens à s’engager dans les FAMa", selon un communiqué publié le 27 octobre par le ministère malien de la Défense.Le 12 octobre, l’armée malienne avait publié un communiqué annonçant qu’une campagne de recrutement était "ouverte aux jeunes Maliens des deux sexes", célibataires, sans enfants et âgés entre 18 et 28 ans au 31 décembre 2023, qui désirent faire carrière dans les Forces armées maliennes. La date butoir de dépôt des dossiers avait initialement été fixée au 29 octobre.Cette campagne de recrutement fait suite au retrait de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) jugée inefficace par les autorités maliennes, affirme Nouhoun Kané, journaliste local, dans un reportage diffusé par la chaîne RT.Les dépôts de candidature affluentIl est impossible de passer devant un palais de justice, une mairie ou même un commissariat sans apercevoir des jeunes à la quête de documents administratifs. Ils veulent tous être enrôlés dans l'armée, affirme le journaliste.Un autre volontaire, Nouhoum Neym, dit avoir pris l'engagement de venir déposer ses dossiers pour sauver son pays, peu importe le corps d'armée dans lequel il sera enrôlé.Retrait de la MinusmaConformément à la résolution 2690 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies, le retrait est "coordonné, ordonné et sécurisé de la Minusma, qui doit être achevé au 31 décembre 2023, la liquidation de la Mission commençant à partir de janvier 2024".Jusqu'à ce jour, la mission de l'Onu a fermé sept de ses bases, notamment celles d'Ogossagou, de Douentza, de Ber, de Goundam, de Ménaka, d'Anéfis et de Tessalit. Cependant, selon Bamako, la Minusma a précipité son retrait de la base d'Aguelhoc sans la restituer.

