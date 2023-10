https://fr.sputniknews.africa/20231028/ce-pays-africain-est-le-premier-au-monde-en-termes-de-temps-passe-sur-les-reseaux-sociaux-1063156358.html

Ce pays africain est le premier au monde en termes de temps passé sur les réseaux sociaux

Lorsqu’il s’agit du temps passé quotidiennement sur les réseaux sociaux, les habitants du Nigeria sont les premiers au monde, d’après les données de World of... 28.10.2023, Sputnik Afrique

Les Nigérians passent le plus de temps au monde sur les réseaux sociaux, a relaté le 26 octobre Business Insider Africa, en se basant sur les données de World of Statistics.La durée moyenne d’utilisation des réseaux sociaux au Nigeria atteint 4 heures et 20 minutes.L’Afrique du Sud est le deuxième pays du continent qui s’est hissé sur le podium et se trouve à la 3e position mondiale avec 3h44 par jour et par utilisateur passés sur les réseaux sociaux.Le Ghana (3h23) et le Kenya (3h22) sont aussi assez haut sur la liste, ils occupent respectivement la 6e et la 7e place au niveau mondial.Les durées citées pour chacun de ces pays sont toutes au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 2h24, selon la plus récente version du Digital Report établie en octobre par l’agence We Are Social et la société de logiciels Meltwater. Cela représente 35,9% du temps global passé sur Internet. D’ailleurs, la durée passée quotidiennement sur les réseaux sociaux a baissé de 4 minutes en un an au niveau mondial, d’après la même source.Les internautes de quels pays africains sont-ils les plus actifs en ligne?En moyenne, 61,4% de la population mondiale utilisent les réseaux sociaux. Pour l’Afrique du Sud ce taux atteint 45,3%, contre 23,8% pour le Kenya, de 22,5% pour le Ghana, et 16,1% pour le Nigeria.Le pourcentage des utilisateurs sur les réseaux sociaux par région est très varié sur le continent africain, allant de 10,1% en Afrique centrale à 51,8% en Afrique du Nord, d’après Digital Report.Quand il s’agit du nombre de comptes sur différents réseaux sociaux par utilisateur, c’est aussi l’Afrique du Sud qui devance les autres pays du continent (et occupe la 7eplace au monde), selon le Digital Report. Les Sud-Africains en comptent 7,7 alors que la moyenne mondiale est de 6,7.L’Afrique du Sud est également la première au monde pour le temps passé en ligne par habitant (9h29 par jour), contre, par exemple 3h54 par jour, pour les Japonais qui occupent la dernière place.

