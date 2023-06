Deux pays africains au top-3 du classement des utilisateurs de TikTok

"Sur les marchés d'Europe du Nord et de l'Ouest, où la pénétration d'Internet est généralement supérieure à 95%, les différences entre la population en ligne et la population nationale seront faibles. Mais en Afrique du Sud (58%) et en Inde (60%), où la pénétration d’Internet est plus faible, les différences entre la population en ligne et la population nationale seront importantes, ce qui signifie que nous devons être prudents lorsque nous comparons les marchés."