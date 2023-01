https://fr.sputniknews.africa/20230103/la-video-dune-arnaque-a-marrakech-devient-virale-1057497173.html

La vidéo d’une arnaque à Marrakech devient virale

La vidéo d’une arnaque à Marrakech devient virale

Un Youtubeur gallois s’est fait arnaquer par un chauffeur de taxi à Marrakech, en marge de la Coupe du monde. Sa vidéo est devenue virale et a mis en lumière... 03.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-03T19:08+0100

2023-01-03T19:08+0100

2023-01-03T19:09+0100

maghreb

maroc

taxi

arnaque

escroquerie

escroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104134/32/1041343219_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_25fbc755f0038a3a2df54fad08fbd10c.jpg

Les chauffeurs de taxi de Marrakech se sont encore payés une bien mauvaise publicité, alors que l’un des leurs a essayé d’arnaquer un voyageur gallois début décembre, rapporte France 24. Venu au Maroc pour partager la ferveur de la Coupe du monde, après l’étonnant parcours des Lions de l’Atlas, le youtubeur gallois Simon Wilson a en effet eu une mauvaise surprise à l’aéroport de Marrakech.L’internaute est tombé sur un chauffeur lui demandant 325 dirhams (environ 29 euros) pour une course de 20 minutes. Plus un petit pourboire. Simon Wilson a réglé 350 dirhams, tout en s’étonnant d’un tarif aussi élevé. Les courses depuis l’aéroport vers le centre-ville coûtent en effet 70 dirhams (6 euros) pour les petits véhicules. Leur prix est réglementé.L’influenceur a heureusement pris le temps de filmer ses échanges et de les publier sur Youtube et Tik Tok. Sa vidéo a fait plus de 3 millions de vues et a soulevé l’indignation de nombreux internautes marocains.Son témoignage filmé a finalement permis d’interpeller le chauffeur un peu trop gourmand. Il a été retrouvé et sa licence lui a été retirée par la direction des affaires économiques et sociales de la wilaya Marrakech-Safi. Il a d’abord essayé de nier les faits, affirmant que le touriste l’avait payé pour faire des tours en ville. Mais les images de vidéosurveillance ont démenti cette version.Le magouilleur a finalement été placé en détention pour "escroquerie, extorsion, outrage à la police judiciaire et fausses déclarations".Les autorités veulent agirL’affaire a provoqué un tel tollé que l’aéroport de Marrakech-Menara a décidé d’installer un guichet pour taxis, afin que les touristes puissent payer au juste tarif.En mai, les autorités avaient déjà tenté de prendre le taureau par les cornes, en lançant une campagne de contrôle des taxis dans la région de Marrakech-Safi. Cela a entraîné plusieurs retraits de licences.Les plaintes de touristes se sont multipliées ces derniers mois. Certains chauffeurs de taxis malveillants gonflent leur prix pour rattraper leurs pertes durant la pandémie, selon le quotidien Al Akhbar.

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, taxi, arnaque, escroquerie, escroc