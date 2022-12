https://fr.sputniknews.africa/20221231/le-maroc-interdit-lacces-aux-voyageurs-en-provenance-de-chine-a-partir-du-3-janvier--1057474767.html

Le Maroc interdit l'entrée aux voyageurs en provenance de Chine à partir du 3 janvier

Le Maroc interdit l'entrée aux voyageurs en provenance de Chine à partir du 3 janvier

Les autorités marocaines ont interdit l'entrée sur leur territoire aux voyageurs en provenance de Chine, à cause de la recrudescence de cas de Covid-19 dans ce... 31.12.2022, Sputnik Afrique

A la lumière de l’évolution de la situation sanitaire concernant le Covid-19 en Chine, les autorités marocaines ont décidé d’interdire l’accès au territoire du Maroc à tous les voyageurs en provenance de Chine, quelle que soit leur nationalité, a annoncé ce samedi 31 décembre le ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.Cette mesure sera appliquée à partir du 3 janvier 2023 et jusqu’à nouvel ordre, précise le ministère dans un communiqué."Cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays et auquel le Royaume demeure fortement attaché", souligne le ministère.

