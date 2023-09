https://fr.sputniknews.africa/20230925/voici-les-reseaux-sociaux-les-plus-utilises-en-afrique-subsaharienne-1062341561.html

Voici les réseaux sociaux les plus utilisés en Afrique subsaharienne

Les réseaux sociaux jouent un rôle croissant en Afrique, révèle un nouveau rapport de la plateforme de sondage GeoPoll. Si Facebook* reste la plateforme dominante, la popularité de TikTok va croissant. Il est aujourd'hui le deuxième réseau social le plus utilisé en Afrique subsaharienne.Au total, c’est désormais plus de 384 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux que compte le continent, selon l‘étude. Facebook* représente un total de 44% avec 170 millions d'utilisateurs. Il affiche également le taux d'engagement le plus élevé d'Afrique, 82%.Cependant, l'application de vidéos courtes TikTok gagne rapidement du terrain avec un taux d'utilisateurs actifs de 60%, dépassant ainsi Instagram*, représentant 54%, X (ex-Twitter) et LinkedIn arrivent les suivants avec 49% et 28% d’utilisateurs. Snapchat, quant à lui, continue d'avoir un taux d'utilisation assez faible de seulement 25%. Pinterest, Threads et Reddit représentent respectivement un taux de 18%, 10% et 6%.Pour arriver à cette conclusion, GeoPoll s’est basé sur un échantillon de 4.170 personnes résidant au Ghana, au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud.Spécialisation par réseau socialChaque réseau a son propre style d’utilisateurs, une sorte de spécialisation. C’est ainsi que 68% des utilisateurs de Facebook* l'utilisent en vue de suivre les actualités et les différents événements à venir, alors que pour 49% d’entre eux se serait pour se socialiser. TikTok, de son côté, propose du divertissement, ce que recherche 72% de son audience africaine contre 61% recherchant, plus particulièrement des moyens de développer ses compétences, selon le rapport.Instagram* se distingue surtout dans les nouvelles tendances et sur les différents modes de vie des célébrités, les utilisateurs peuvent y suivre les influenceurs et partager des photos. X rassemble plutôt les utilisateurs autour des dernières actualités et autres discussions. LinkedIn s’est spécialisé dans le réseautage professionnel et dans la recherche d'emploi.*Meta (Facebook et Instagram) est interdit en Russie pour activités extrémistes.

