"Mettre fin à TikTok d’une manière ou d’une autre": Washington veut pousser Pékin dans les cordes

Vraie pomme de discorde ou prétexte tout trouvé à la guerre commerciale? Le cas TikTok continue de jeter une ombre sur les relations sino-américaines. Interrogé par une commission parlementaire, le secrétaire d'État US Antony Blinken a ainsi affirmé que le réseau social constituait bien "une menace pour la sécurité américaine".Le responsable a expliqué que plusieurs options étaient sur la table, mais que la fin des activités de la plateforme aux États-Unis était la conclusion la plus souhaitable.Antony Blinken a laissé planer le doute sur une interdiction formelle, rappelant toutefois que l’utilisation du réseau social était déjà interdite au sein des personnels du département d'État.Pékin dénonce l’absence de preuveCes allégations américaines n’ont pas tardé à faire réagir Pékin. Les autorités n’ont jamais demandé à TikTok de récolter des données à l’étranger, a ainsi déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déplorant que Washington n’étaye pas plus profondément ses accusations.Il a encore appelé les États-Unis à "cesser de faire pression sur les entreprises chinoises sans motif rationnel". Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew a pour sa part fustigé une potentielle interdiction de la firme outre-Atlantique, affirmant que cela nuirait aux petites entreprises américaines cherchant à promouvoir leurs produits, en plus de "faire taire les voix de plus de 150 millions d'Américains".Cet épisode vient encore alimenter le conflit commercial larvé entre les deux pays. Ce 23 mars, l’administration Biden avait d’ailleurs rajouté de l’huile sur le feu, en imposant des restrictions à l’export pour 14 nouvelles entreprises chinoises, dont ECOM International and HK P&W Industry, selon Reuters.

