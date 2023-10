https://fr.sputniknews.africa/20231028/apres-le-7-octobre-le-monde-ne-sera-plus-le-meme-un-haut-representant-du-hamas-sexprime--1063157387.html

"Après le 7 octobre, le monde ne sera plus le même", un haut représentant du Hamas s’exprime

L’armée et le renseignement israéliens se sont montrés inefficaces lors des frappes portées par le mouvement palestinien, le Hamas, le 7 octobre, a déclaré à... 28.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-28T22:59+0200

L’opération entamée par le mouvement palestinien le Hamas le 7 octobre a détruit les mythes sur l'armée israélienne et ses services de sécurité, a déclaré ce 28 octobre à Sputnik Moussa Abou Marzouk, chef adjoint du bureau politique du mouvement palestinien Hamas lors de sa visite dans la capitale russe.Selon le numéro deux du Hamas, la date du 7 octobre a marqué un tournant irréversible dans les relations entre les deux peuples.Pour lui, il est évident que le gouvernement d’Israël, en la personne du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déjà perdu la bataille contre le Hamas ce qui provoquera sa prochaine démission.Médiation russe dans le conflitLe mouvement palestinien salue la Russie dans le conflit israélo-palestinien avancée par Vladimir Poutine le 13 octobre lors du sommet à Bichkek. Pourtant c’est Israël qui ne donne pas le feu vert à cette initiative du fait de son refus par les États-Unis, a déploré chef adjoint du bureau politique du Hamas.Le Hamas est en même temps prêt à mettre en œuvre la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur un cessez-le-feu, a ajouté Moussa Abou Marzouk. Ce document réclamant une "trêve humanitaire immédiate" a été votée le 27 octobre avec une majorité des pays à l’Onu, malgré les votes négatifs des États-Unis et d’Israël.Visite du Hamas à MoscouLes représentants du Hamas se sont rendus à Moscou le 26 octobre, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Le chef adjoint du bureau politique du mouvement palestinien Moussa Abou Marzouk et numéro deux du mouvement, a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.Les deux parties ont discuté de la libération des otages et de l'évacuation des ressortissants russes de la bande de Gaza, a annoncé la diplomatie russe. Le Hamas, à son tour, a déclaré avoir hautement apprécié la position du Président russe Vladimir Poutine sur le conflit palestino-israélien et les efforts de la diplomatie russe pour apaiser le conflit.Commentant la visite, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a déclaré que le programme de la délégation palestinienne ne prévoyait pas de contact avec le Kremlin.Depuis le débit du conflit le 7 octobre, la Russie cherche à trouver une solution diplomatique aux hostilités dans la bande de Gaza. Moscou insiste sur la libération des otages, un cessez-le-feu immédiat et la mise en place de couloirs humanitaires.

