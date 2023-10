https://fr.sputniknews.africa/20231026/la-russie-aidera-ce-pays-dafrique-du-nord-a-revaloriser-ses-ressources-minerales-1063102896.html

La Russie aidera ce pays d’Afrique du Nord à revaloriser ses ressources minérales

La Russie aidera ce pays d’Afrique du Nord à revaloriser ses ressources minérales

Moscou est prêt à accorder à l’Algérie tout le soutien possible en matière d’étude géologique et de mise en valeur de ressources minérales et de matières... 26.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-26T16:52+0200

2023-10-26T16:52+0200

2023-10-26T16:52+0200

russie

algérie

soutien

géologie

matières premières

exploration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104229/72/1042297227_200:0:2760:1440_1920x0_80_0_0_b25f048fc09ab9085d43af659b645e19.jpg

Maxime Kirgimanov, chef adjoint de département au ministère russe des Ressources naturelles, a dévoilé ce 26 octobre les intentions russes concernant l’étude géologique et la mise en valeur des ressources naturelles en Algérie, assurant le soutien total à ce pays maghrébin.Le responsable a présidé la sixième réunion du groupe de travail russo-algérien en matière de géologie et d’utilisation du sous-sol.Poursuite des contactsCette réunion a été tout juste consacrée à ces questions. Ses participants ont tracé les perspectives de la coopération dans les domaines de l’exploration et de la cartographie géologiques, de l’infrastructure d’extraction, de l’évaluation des réserves minérales, de l’aide technique et de la formation professionnelle.Les parties ont convenu de poursuivre les pourparlers entre les organismes étatiques et les entreprises des deux pays afin de choisir des projets conjoints possibles.

russie

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, algérie, soutien, géologie, matières premières, exploration