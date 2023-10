https://fr.sputniknews.africa/20231006/la-russie-sexprime-concernant-lentree-de-lalgerie-au-conseil-de-securite-de-lonu-1062590382.html

La Russie s’exprime concernant l’entrée de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’Onu

La Russie s’exprime concernant l’entrée de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’Onu

En tant que nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Onu, l'Algérie renforcera le fonctionnement de cette structure, selon un vice-ministre... 06.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-06T17:24+0200

2023-10-06T17:24+0200

2023-10-06T17:24+0200

maghreb

algérie

russie

afrique du nord

onu

conseil de sécurité de l'onu

membres

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103979/68/1039796868_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_d8a8d81e298f3a35eea2e19351b1f848.jpg

Le Conseil de sécurité des Nations unies accueillera cinq nouveaux membres non permanents, dont l’Algérie. Cela donnera un nouvel élan au fonctionnement de la structure, estime Sergueï Verchinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères.L’Algérie rejoindra l'organe principal de maintien de la paix et de la sécurité internationale à partir de janvier 2024, pour une période de deux ans. En juin, le pays maghrébin s’est présenté sans opposition conformément à la répartition géographique par région. Les autres membres non permanents seront le Guyana, la Sierra Leone, la République de Corée et la Slovénie.Le Conseil de sécurité est composé de 15 pays, dont cinq - la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis - sont des membres permanents avec un droit de veto.Les BRICSLe diplomate russe est revenu sur le rôle que l’Algérie peut jouer au sein des groupes régionaux: Le pays maghrébin aspire à faire partie des BRICS et y avait déposé une demande officielle, mais sa candidature n’a pas été retenue lors du dernier sommet du groupe, qui s’était tenu fin août."L’Algérie entrera dans les BRICS, elle y parviendra", a réagi le ministre algérien des Finances Laâziz Faipeu après le sommet.L’adhésion de l’Algérie sera bénéfique pour le groupe mais cette question doit être réfléchie "dans le calme", a fait savoir le 5 octobre Vladimir Poutine.

maghreb

algérie

russie

afrique du nord

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, russie, afrique du nord, onu, conseil de sécurité de l'onu, membres, afrique