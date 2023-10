https://fr.sputniknews.africa/20231019/des-equipements-medicaux-russes-partent-pour-ce-pays-maghrebin-1062925426.html

Des équipements médicaux russes partent pour ce pays maghrébin

Des équipements médicaux russes partent pour ce pays maghrébin

Une cargaison de distillateurs d’eau fabriqués dans la région de Kalouga a été envoyée en Algérie, selon le vice-gouverneur de la région où est basé le... 19.10.2023, Sputnik Afrique

Une centaine d’aqua-distillateurs fabriqués dans la région de Kalouga ont été expédiés en Algérie, a annoncé le vice-gouverneur de la région Vladimir Popov.Les distillateurs ont été fabriqués par la société Liston qui est implantée dans la région depuis 14 ans et fournit ses produits dans 73 pays.Il s’agit d’une deuxième cargaison d’équipements médicaux destinée à l’Afrique.Les appareils produits par Liston sont largement utilisés à des fins médicales.Un marché cléSelon lui, les entreprises russes offrent à leurs clients africains des équipements moins chers et de meilleurs suivis que les entreprises occidentales. La demande est par ailleurs forte, alors que le continent africain se développe et se tourne vers des technologies médicales plus poussées.

