Stress hydrique en Afrique: Quelles solutions et avec quels partenaires?

"Le problème de l'eau en Afrique est un problème mondial", indique à L'Afrique en marche Farid Benyahia, expert en technologies avancées.

Stress hydrique en Afrique: Quelles solutions et avec quels partenaires? «Le stress hydrique en Afrique est un problème mondial», indique à L’Afrique en marche Farid Benyahia, expert en technologies avancées. Pour lui, «un partenariat avec la Russie, la Chine, les pays du Maghreb et du Sahel est tout à fait souhaitable, nécessaire et possible» dans des projets de dessalement de l’eau de mer avec l’énergie nucléaire.

L’Afrique est le continent qui subit le plus les effets du changement climatique. En effet, selon les estimations de l’Onu, d’ici 2030, entre 75 et 250 millions d‘Africains vivront dans des pays où le stress hydrique sera important. Le Maghreb est la région la plus affectée par les phénomènes de sécheresse. En Algérie, par exemple, les pénuries d’eau sont devenues structurelles, poussant les autorités à rationner l’eau dans plusieurs wilayas depuis plusieurs semaines déjà.Dans ce sens, il avance qu’"il est vrai que le dessalement par électrodialyse ou osmose inverse, en utilisant des membranes dans des centrales thermiques chauffées au mazout ou au gaz, comme ce qui se fait actuellement dans la plupart des pays notamment au Moyen-Orient, reviendra cher à ces pays qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires". Ainsi, Farid Benyahia suggère "une autre solution basée sur la distillation avec le procédé d’évaporateur à effets multiples et dont la chaleur nécessaire proviendrait d’une centrale électronucléaire".Selon M.Benyahia, "le problème de l'eau en Afrique est un problème mondial". Si la sécheresse s'aggrave et s'étend, "on risque d'avoir de l'exode vers l’Europe", avertit l’expert, appelant à mettre de côté les différences politiques et à se réunir pour trouver des solutions ensemble: "Nous sommes sur le même bateau.""Un partenariat avec la Russie, la Chine et les pays du Maghreb et du Sahel est tout à fait souhaitable, nécessaire et possible, pour faire partager les frais de réalisation de ce genre de projets, mais également les bénéfices en eau potable et en électricité, en plus de la régénération des eaux de l’Albien en y injectant de l’eau dessalée", conclut-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

