"Les médias peuvent amener le monde à s'unir": Sputnik participe à l’Africast 2023

Quand l’Afrique donne rendez-vous au monde des médias. Plus de 10.000 invités issus de 32 pays se retrouvent du 24 au 26 octobre à Lagos, pour échanger sur l’avenir des médias. Une plateforme qui permet aussi aux professionnels du secteur de développer leurs activités en Afrique, en mettant en relation clients et fournisseurs. L’agence Sputnik participe à l’événement et aux débats.Outre divers ateliers et master classes, l’Africast 2023 offre aussi la possibilité d’établir des contacts au sein du centre Content Village et de découvrir le talent des vidéastes africains qui projettent leurs films lors de l’événement.Un outil d’unitéMalgré les soubresauts politiques actuels et même si les participants viennent d’horizons très divers, la sphère des médias peut apporter sa pierre à l’édification d’un monde plus uni, a déclaré Salihu Abdulhamid Dembos, directeur général de l'Autorité de la télévision du Nigéria.Les échanges de connaissance permettent en outre de mieux appréhender les changements technologiques, à une époque où ceux-ci se multiplient à vitesse grand V.L’agence Sputnik est particulièrement intéressée à nouer des liens avec des partenaires africains. Fin août, des accords de coopération avaient déjà été signés avec des grands groupes comme APS (Sénégal), Radio Africa Group (Kenya) ou et New Vision (Ouganda).Des journalistes africains suivent également des formations proposés par l’agence, dans le cadre du programme SputnikPro. Des professionnels et étudiants en journalisme d’une vingtaine de pays africains y ont déjà pris part.

