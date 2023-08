Sputnik développe son réseau de partenaires en Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230801/sputnik-developpe-son-reseau-de-partenaires-en-afrique-1060977325.html

Lors du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, l'agence de presse et la radio Sputnik ont signé cinq documents de coopération avec les plus grands médias de leurs pays – Gambia News Agency (Gambie), APS (Sénégal), AMP (Mauritanie), ainsi qu'avec les groupes de médias Radio Africa Group (Kenya) et New Vision (Ouganda).En vertu de ces mémorandums, les parties échangeront des contenus textuels en anglais, en arabe et en français et mettront en œuvre des projets visant à développer un espace d'information commun et à promouvoir des initiatives objectives et professionnelles dans les domaines culturel, économique, social et politique.À la suite de la signature, Paul Ilado, directeur de la production de contenu, a déclaré: "À l'heure actuelle, la possibilité de collaborer dans le domaine de la production de contenu est une priorité absolue. Aucune rédaction n'est en mesure de travailler dans tous les pays à la fois et de couvrir tous les sujets d'actualité. Nous sommes prêts à fournir nos informations du Kenya et de l'Afrique dans son ensemble directement à Sputnik et nous sommes convaincus que cela pourra être bénéfique pour les deux médias."Awa Sowe, représentante de l'agence de presse gambienne, partage cet avis: "Il se passe tellement de choses en Afrique en ce moment, et nous sommes prêts à en parler et à fournir directement nos informations en provenance de Gambie. Nous espérons que le mémorandum signé nous accordera la possibilité de collaborer également dans d'autres domaines tels queles relations publiques et la formation du personnel."En outre, Ronald Lumumba, fils du combattant africain pour l'indépendance Patrice Lumumba, a participé à la session médiatique du Forum sur le panafricanisme et l'héritage anticolonial de l'Afrique, avec des experts et des responsables des médias les plus importants du continent, sur invitation de l'agence Sputnik.

