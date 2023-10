https://fr.sputniknews.africa/20231024/dici-2050-ces-pays-importeront-jusqua-60-du-petrole-mondial-1063050067.html

D’ici 2050, ces pays importeront jusqu’à 60% du pétrole mondial

La part des pays émergents d’Asie dans les importations mondiales de pétrole pourrait atteindre de 45% à 60% d’ici 2050, selon une prévision de l’Agence... 24.10.2023, Sputnik Afrique

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a fait une prévision sur l’augmentation des importations de brut par les pays émergents d’Asie vers 2050.À l’heure actuelle, la part des pays émergents d’Asie dans les importations de brut dépasse légèrement les 40%.Selon le document, le Proche-Orient restera le principal fournisseur de pétrole dans les pays d’Asie. Dans le même temps, les exportations depuis l’Amérique latine et du Nord, ainsi que les Caraïbes, passeront de 23% du volume global à l’heure actuelle à 30% d’ici 2050.L’AIE estime que la part de la Russie diminuera.Baisse de la demande pour le transport routierLe rapport prévoit l’augmentation des capacités de raffinage au cours de ces prochaines années, essentiellement dans les pays émergents d’Asie et du Proche-Orient. Cependant, cette vague d’augmentation sera la dernière en raison de la flambée de la demande de voitures électriques.Selon le rapport, les ventes de voitures essence et diesel ont culminé en 2017, 2018 et 2019. En 2020, les véhicules électriques représentaient 4% du marché automobile mondial. Ils sont en passe d'atteindre les 18% en 2023 et devraient continuer à croître rapidement."À la fin de cette décennie, le transport routier ne sera plus une source de croissance de la demande pétrolière."

