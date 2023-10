"Renaissance énergétique": la consommation de pétrole va bondir en Afrique

"L'Afrique est sur le point de connaître une renaissance énergétique. Le continent possède environ 13% des réserves mondiales de gaz naturel et 7% du pétrole, mais a la plus faible consommation d'énergie par habitant au monde. Utiliser les ressources naturelles de l'Afrique, telles que le pétrole et le gaz, contribuera à garantir la disponibilité de l'énergie et à réduire la pauvreté énergétique", a assuré Haitham al-Ghais.