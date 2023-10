https://fr.sputniknews.africa/20231023/une-riviere-plus-sombre-que-le-celebre-rio-negro-reperee-en-afrique-1063037442.html

Une rivière plus sombre que le célèbre rio Negro repérée en Afrique

Les chercheurs qui étudiaient le cycle du carbone dans le bassin du Congo ont été "impressionnés" par la couleur d’un affluent de ce fleuve, le Ruki. Ses eaux sont si sombres qu’il est "impossible de voir la main devant ses yeux", a annoncé l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) qui a dirigé cette recherche.Une rivière connue mais pas étudiéeMême si les chercheurs disposaient de données sur cet affluent, sa composition chimique n’a jamais été étudiée scientifiquement. L’équipe a alors prélevé des échantillons et mené des analyses qui ont montré que le cours d’eau contenait quatre fois plus de matière organique dissoute que le Congo et 1,5 fois plus que le rio Negro. Ces substances sont responsables de la teinte sombre des eaux.Les chercheurs expliquent que les matières organiques se retrouvent dans la rivière avec la pluie qui emporte les matières végétales présentes sur le sol de la forêt bordant ses rives. De plus, le Ruki déborde pendant la saison des pluies et s’enrichit alors encore plus de composés organiques.Les chercheurs soulignent que le cours d’eau traverse des terrains très plats, et donc s’écoule très lentement. Il ne contient presque pas de sédiments.Les merveilles de l’Afrique ne cessent de surprendreLe continent africain ne manque pas d’endroits étonnants. Le récent top-30 des endroits les plus beaux de la planète dressé par le magazine britannique Time Out inclue quatre destinations en Afrique.À côté de dunes marocaines, des célèbres chutes Victoria et de la dépression de Danakil en Éthiopie, figure la Storms River dont l’embouchure est située dans le parc national de Tsitsikamma, en Afrique du Sud. Ce cours d’eau aux flots puissants s’écrasant contre les falaises offre un spectacle naturel à couper le souffle et mérite bien sa place dans ce classement.

