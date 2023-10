https://fr.sputniknews.africa/20231023/tsahal-precise-les-noms-des-cinq-commandants-du-hamas-elimines-a-gaza-1063038507.html

Tsahal précise les noms des cinq commandants du Hamas éliminés à Gaza

23.10.2023

De hauts responsables du mouvement palestinien Hamas, dont le commandant Mourad Abou Mourad, ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre, a annoncé ce 23 octobre l’armée israélienne sur sa chaîne Telegram.Le poste cite les noms des commandants éliminés depuis le 7 octobre:Mourad Abou Mourad, commandant des opérations aériennes du Hamas;Moathe Abed al-Rahmane, responsable de formation d’unité aérienne au Hamas;Othmane Hamdane, responsable de la défense aérienne du quartier de Tel al-Hawa pour le Hamas;Mouhammad Alrifi, responsable du ravitaillement de l’unité aérienne;Ghassane Shakfouh, responsable de la formation de l’unité aérienne.Le dispositif aérien du Hamas a utilisé diverses armes contre Israël et porte la responsabilité des attaques menées contre l’État hébreu depuis le début de son opération Déluge d’Al-Aqsa, a ajouté Tsahal.Conflit israélo-palestinienLe 7 octobre tôt le matin, Israël a subi une attaque massive et sans précédent de 4.000 roquettes, tirées par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas depuis la bande de Gaza. Peu après, les combattants du Hamas ont pénétré dans les zones frontalières du sud d’Israël. En réponse, Tel Aviv a lancé une opération militaire contre le Hamas dans Gaza. Quelques jours après l’attaque, l’armée israélienne a pris le contrôle de toutes les colonies proches de la frontière avec Gaza et a commencé à mener des frappes aériennes sur différentes cibles, notamment civiles, dans l’enclave, annonçant en parallèle son blocus total.Depuis le début des échanges de frappes, le nombre de victimes parmi les Palestiniens a dépassé les 5.000 personnes et plus de 15.000 ont été blessées, indique le ministère de la Santé palestinienne. Israël pleure de son côté plus de 1.300 morts, selon les autorités locales.Selon un nouveau bilan présenté par Tsahal ce 23 octobre, 222 personnes sont retenues en otages par le Hamas. Le mouvement lui-même a déclaré qu'il détenait de 200 à 250 prisonniers dans la bande de Gaza.

