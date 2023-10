https://fr.sputniknews.africa/20231023/dans-larctique-des-chasseurs-russes-sentrainent-au-combat-dans-la-stratosphere-1063035181.html

Dans l’Arctique, des chasseurs russes s’entraînent au combat dans la stratosphère

Dans l’Arctique, des chasseurs russes s’entraînent au combat dans la stratosphère

Des chasseurs-intercepteurs russes MiG-31 se sont entraînés à éliminer un avion ennemi dans l’Arctique, en menant un combat dans la stratosphère à une vitesse... 23.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-23T19:35+0200

2023-10-23T19:35+0200

2023-10-23T19:35+0200

international

russie

flotte russe du nord

entrainement

exercices militaires

mig-31

arctique

violation de la frontière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/0f/1055854740_230:0:3871:2048_1920x0_80_0_0_6f92a5160c426046270ce2f1c0fa558b.jpg

Lors d’un vol d'entraînement, les équipages de deux chasseurs MiG-31ont "abattu" un simulacre d’avion ennemi à haute altitude et à grande vitesse au-dessus de l’Arctique russe, a annoncé la Flotte du Nord.Les équipages ont effectué les manœuvres d’entraînement à une altitude de plus de 15.000 mètres et à des vitesses de près de 2.100 km/h. Les pilotes ont réussi à intercepter et frapper cet ennemi fictif grâce à une manœuvre simulée de lancement de missiles à longue portée, a détaillé l’instance.Un avion de la Marine US près des frontières russesLe 18 septembre, un avion de patrouille P-8A Poseidon de l’US Navy s’était approché de la frontière russe au-dessus de la mer de Barents, au nord du pays, selon la Défense russe.Un chasseur MiG-31avait décollé pour empêcher la violation de la frontière. Le ministère de la Défense avait alors précisé que l’équipage du MiG-31 avait accompli sa tâche "dans le respect strict des règles internationales sur l'utilisation de l'espace aérien au-dessus des eaux internationales" et "sans approche dangereuse" de l'avion américain.

russie

arctique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, flotte russe du nord, entrainement, exercices militaires, mig-31, arctique, violation de la frontière