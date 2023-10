https://fr.sputniknews.africa/20231022/plus-dune-tonne-de-cocaine-dissimulee-dans-du-calamar-saisie-a-casablanca-1062988743.html

Plus d’une tonne de cocaïne dissimulée dans du calamar, saisie à Casablanca

Une bonne pêche: 1.370 kilogrammes cocaïne ont été découverts à Casablanca. La drogue était dissimulée dans des palettes de dés de calamar congelé. 22.10.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/16/1062989942_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d2d3c80c4e023969ebb9e324e8e90aa.jpg

La police marocaine a saisi à Casablanca une importante quantité de cocaïne en provenance d’Amérique latine, indique la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) relayée par le portail Bladi.La découverte a été faite le 19 octobre, après qu’un ouvrier a sonné l’alerte dans une unité de conditionnement et de distribution de poisson à Casablanca. Il avait trouvé de la poudre blanche dans des morceaux de mollusques congelés.Arrivée sur place, la police a constaté qu’il s’agissait de cocaïne. Après des perquisitions dans des commerces et entrepôts de Casablanca et dans ses environs, les forces de l’ordre ont saisi 1.370 kilogrammes de cocaïne.L’enquête est ouverteSelon la DGSN, la drogue provenait d’une cargaison importée d’Espagne à partir de l’Amérique latine. Le conteneur était rempli avec 25 tonnes de marchandises, du calamar surgelé.Comme le précise Assabah, la drogue, en provenance du Pérou, était soigneusement dissimulée parmi les dés de calamar.L’enquête se poursuit actuellement en vue de déterminer l’origine de cette cargaison.

