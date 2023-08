https://fr.sputniknews.africa/20230818/un-reseau-international-de-cocaine-demantele-en-algerie-1061436851.html

Un réseau international de trafic de cocaïne démantelé en Algérie

La gendarmerie algérienne a annoncé avoir démantelé un réseau international de trafic de cocaïne et de psychotropes à partir de l’Europe et arrêté sept... 18.08.2023, Sputnik Afrique

Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem, dans le nord-ouest de l'Algérie, ont démantelé un réseau international de trafic de cocaïne et de matières psychotropes à partir de l’Europe avec l’arrestation de sept individus, a indiqué ce vendredi 18 août ce corps de sécurité, dans un communiqué.Les forces de l'ordre ont procédé à la saisie de 1,3 kg de cocaïne et 35.000 comprimés psychotropes, ainsi que des boissons alcoolisées. Cette opération s'est déroulée sur la base d’informations sûres parvenues au groupement territorial de la Gendarmerie nationale concernant un réseau transfrontalier activant dans l’import, le transport et le trafic de drogue à partir de la France puis l’Espagne vers l’Algérie.Les unités de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à démanteler le noyau principal de ce réseau criminel composé de 12 personnes. Sept individus ont été arrêtés et les autres membres du réseau identifiés.L'opération a permis aussi la saisie de quatre véhicules et des pièces de rechange, de huit téléphones portables utilisés par le réseau pour le transport, le contact et des montants estimés à 122.750 DA et 2.860 euros, selon la même source.Après parachèvement des procédures légales, les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont présenté les mis en causes devant la justice.

