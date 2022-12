https://fr.sputniknews.africa/20221205/en-algerie-une-arme-sous-forme-de-stylo-saisie-chez-des-trafiquants-de-drogue--video-1057184862.html

En Algérie, une arme sous forme de stylo saisie chez des trafiquants de drogue – vidéo

En Algérie, une arme sous forme de stylo saisie chez des trafiquants de drogue – vidéo

Des policiers algériens ont démantelé un réseau de trafic de psychotropes en arrêtant quatre suspects condamnés par le passé pour les mêmes délits. Outre un... 05.12.2022, Sputnik Afrique

La police algérienne a arrêté plusieurs personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants, en possession d’une arme d’une forme peu banale.Ces individus avaient été précédemment poursuivis pour organisation d’un autre réseau de transport de drogue, selon un communiqué de la sûreté de la wilaya d’Alger publié ce dimanche 4 décembre.ConfiscationParmi les objets saisis figurent diverses armes blanches de type 6 et une arme à feu sans autorisation, dont l’une avait l’apparence d’un stylo, comme le montre une vidéo relayée par les autorités sur les réseaux sociaux.En plus de cela, les policiers ont confisqué 122 cartouches, 1,49 million de dinars (10.800 dollars), tout comme 1,6 kg de drogue et 1.696 psychotropes. Enfin, y figurent un véhicule utilitaire, une moto et 12 téléphones mobiles, précisent les autorités.Les suspects devront comparaître devant un parquet local dès que toutes les procédures légales seront effectuées.

