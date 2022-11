https://fr.sputniknews.africa/20221105/un-reseau-de-trafic-de-drogue-demantele-en-algerie-pres-de-la-frontiere-tunisienne-1056731269.html

Un réseau de trafic de drogue démantelé en Algérie près de la frontière tunisienne

Un réseau de trafic de drogue démantelé en Algérie près de la frontière tunisienne

Les forces de l’ordre algériennes ont arrêté deux membres d’un réseau de trafic de stupéfiants dans la wilaya d’El Oued, alors que quatre autres sont toujours... 05.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-05T18:10+0100

2022-11-05T18:10+0100

2022-11-05T18:10+0100

algérie

comprimé

tunisie

drogue

trafic de drogue

police

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103165/28/1031652891_0:305:3184:2096_1920x0_80_0_0_e34be40cb390263171b9bd172cf87cb2.jpg

Un gros lot de comprimés hallucinogènes a été confisqué par les forces de l’ordre et les services des douanes algériens, rapportent ces instances dans un communiqué cité par les médias locaux.Les faits ont eu lieu dans la wilaya d’El Oued, non loin de la frontière tunisienne. Les services algériens sont ainsi intervenus après des informations concernant un mouvement suspect de trafic de psychotropes. Ils ont confisqué un total de 367.500 comprimés.Plusieurs personnes en fuiteIls ont identifié six membres d’un réseau criminel, âgés de 20 à 30 ans. Deux d’entre eux ont été arrêtés, alors que les quatre autres ont réussi à prendre la fuite, précise le document. Quatre véhicules ont de plus été saisis.Déférés devant le tribunal, les mis en cause ont été placés en détention provisoire.En avril 2021, près de 100.000 comprimés de substances hallucinogènes avaient été saisis par la police judiciaire de la même wilaya au cours d’une vente. Deux personnes impliquées dans cette affaire avaient été arrêtées et déférées devant la justice.

algérie

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, comprimé, tunisie, drogue, trafic de drogue, police