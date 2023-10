https://fr.sputniknews.africa/20231022/le-niger-mise-sur-les-reformes-dans-le-numerique-1062996849.html

Le Niger mise sur les réformes dans le numérique

Le Niger mise sur les réformes dans le numérique

Le secteur digital devrait devenir le "véritable levier de développement économique et social" du Niger, selon le ministre de la Communication du pays. Il a... 22.10.2023, Sputnik Afrique

Les militaires au pouvoir au Niger envisagent de se lancer dans les réformes du secteur numérique.Le domaine devrait devenir "un véritable levier de développement économique et social", a déclaré Moustapha Tinao, secrétaire général du ministère de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique, selon l’agence ANP.Les réformes viseront "l’amélioration du cadre juridique et institutionnel qui prendra en compte le nouvel environnement du numérique", a déclaré le fonctionnaire le 21 octobre, à l’occasion de la journée mondiale du cryptage célébrée à Niamey. De plus, une politique de développement du numérique jusqu’à 2032 devrait être adoptée.Intégrer la culture digitaleLes nouvelles autorités envisagent de "démocratiser les technologies (numériques, ndlr) en les rendant accessibles à tous". En croissance rapide, la population du Niger dépasse les 25 millions de personnes.Fin juillet Mohamed Bazoum, Président élu du pays, a été renversé par un groupe de militaires avec le général Abdourahamane Tiani à la tête. Début août, il a entamé la formation d’un nouveau cabinet.

