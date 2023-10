https://fr.sputniknews.africa/20231022/la-zambie-mise-sur-laide-indienne-pour-fabriquer-des-armes-legeres-et-des-munitions-1063002191.html

La Zambie mise sur l’aide indienne pour fabriquer des armes légères et des munitions

L'Inde et la Zambie ont convenu d'explorer des opportunités de collaboration dans la fabrication d'armes légères, de munitions et d'autres équipements de... 22.10.2023, Sputnik Afrique

La Zambie escompte un renforcement de la coopération militaire avec l’Inde. Dans cette optique, Norman Chipakupaku, secrétaire permanent du ministère zambien de la Défense, a rencontré à New Dehli son homologue indien Giridhar Aramane.Selon le communiqué du ministère indien de la Défense, les deux parties ont convenu d’explorer "les opportunités pour la collaboration dans la fabrication d'armes légères, de munitions et d'autres équipements de défense". Ils devraient être fabriqués en Zambie.De plus, "le secrétaire à la Défense a assuré la partie zambienne de la coopération en matière de formation militaire et de renforcement des capacités des forces de défense du pays à travers divers cours et entraînement de la part des équipes indiennes de formation", selon le communiqué.Les deux pays ont signé en 2019 un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la défense.

